КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл в Казань, где посетит матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Уже в Казани с Президентом #FIFA. Город готов к старту #КК2017. Матч #PORMEX vs уже меньше, чем через 3 часа! pic.twitter.com/FEgyEO3BjG— Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) June 18, 2017
"Уже в Казани с президентом ФИФА. Город готов к старту. Матч Португалия - Мексика (стартует) уже меньше чем через 3 часа", - написал Сорокин.
Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.
Матч Португалия - Мексика пройдет на "Казань-Арене", начало в 18:00 мск.