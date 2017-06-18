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Инфантино прибыл в Казань на матч Кубка конфедераций Португалия - Мексика
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Накануне глава ФИФА посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл в Казань, где посетит матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Уже в Казани с президентом ФИФА. Город готов к старту. Матч Португалия - Мексика (стартует) уже меньше чем через 3 часа", - написал Сорокин.

Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Матч Португалия - Мексика пройдет на "Казань-Арене", начало в 18:00 мск.

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