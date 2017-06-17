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Футболист Рохас заявил, что россияне были лучше новозеландцев и заслужили победу
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Защитник новозеландской команды заявил, что он доволен организацией Кубка конфедераций в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу заслужила победу в матче открытия Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом ТАСС заявил полузащитник новозеландской сборной Марко Рохас.

Российская сборная одержала победу со счетом 2:0. Матч состоялся в субботу на стадионе "Санкт-Петербург". "Сборная России была хороша, она заслужила победу. Будет интересно посмотреть, как она сыграет в следующих матчах", - сказал Рохас.

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"Я очень расстроен и разочарован. Мы знали, что это будет трудная игра, она была первой на турнире и нам противостояла команда страны-организатора. Это большое разочарование, с которым сложно смириться. Теперь нам нужно просто восстановиться и готовиться ко второму матчу. Нас снова ждет сильный соперник - сборная Мексики", - отметил он.

"Организацией мы довольны, делается все, чтобы нас ничто не беспокоило. Здесь мы можем быть полностью сосредоточены на футболе. Это мой первый визит в Россию. Мне тут нравится, Санкт-Петербург очень красивый город", - сказал Рохас.

"Я очень расстроен из-за того, что мы проиграли, я плохо сыграл в защите. Сборная России - сильная команда, мы ожидали, что она будет играть хорошо", - заявил, в свою очередь, новозеландский защитник Майкл Макглинчи. 30-летний игрок отметил, что ему очень понравилась новая арена в Петербурге. "Красивый, массивный, новый стадион высокого качества", - сказал он.

Сборная России 21 июня в Москве в следующем матче группового этапа встретится с командой Португалии, а сборная Новой Зеландии в этот же день в Сочи встретится с командой Мексики.

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