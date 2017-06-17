"Впервые такое вижу!"

В тур на автобусе отправились представители СМИ из Португалии и Мексики, России, Испании, Англии и Китая

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Казань в дни Кубка конфедераций решила не ограничивать внимание общественности футболом и предоставила всем желающим журналистам познакомиться не только со стадионом "Казань-Арена", но и объектами по другим видам спорта. В тур на автобусе отправились представители СМИ не только из Португалии и Мексики, чьи сборные в воскресенье встретятся в первом для города матче Кубка конфедераций (начало - в 18:00 мск), но и из России, Испании, Англии и Китая.

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По дороге к первому пункту назначения - Центру гребных видов спорта - гид рассказал собравшимся о "новой жизни" города, которая началась в 2005 году в связи с началом активного строительства и которая уже неразрывно связана с прошедшими здесь Универсиадой (2013) и чемпионатом мира по водным видам спорта (2015), о чашеобразном центре семьи "Казан" на берегу Казанки, об истории реки Булак, которая сейчас стала каналом, об озере Кабан и связанной с ним легенде о несметных сокровищах времен Казанского ханства, о которых уже сняты фильмы. В центре, расположенном на берегу Кабана, собравшихся встретил ректор Поволжской академии спорта и туризма Юсуп Якубов. Академия, основанная в 2010 году на данный момент обучает 2400 специалистов из 11 стран мира по 18 видам спорта, а к 2020 году собирается разрастись до 4000 студентов. "Так как от Кубка конфедераций в эти дни все равно никуда не уйдешь, скажу, что мы обучаем сто тренеров по футболу, а наша команда в студенческой лиге по итогам этого сезона сохраняет шансы попасть в высший дивизион, ждем решающей игры", - напомнил он. На протяжении всего разговора с Якубовым на озере тренировалась молодежная сборная страны по гребле на байдарках и каноэ. Особый восторг журналистов вызвало предложение самим опробовать лодку-"дракона". Экипаж, вышедший на озеро под ритмичные удары в барабан, составили два португальца, два мексиканца и российские журналисты и волонтеры. "Ну что, может выйдем на дорожку и посоревнуемся с нашими ребятами?", - вполне серьезным тоном спросил сопровождающий тренер, но собравшиеся с улыбками отказались и погребли пройденные 200 м обратно к берегу. "У вас отличная команда, пусть и не всегда синхронно получалось грести, - приветствовал Якубов. - У нас были случаи, когда ребята заплывали на середину, и долго-долго не могли развернуться и доплыть обратно". "Впервые такое вижу!" На следующей остановке - в Центре гимнастики - журналистов на ковры и к снарядам не позвали, зато показали тренировки юных спортсменок нескольких возрастных групп, которые демонстрировали чудеса растяжки. "А сколько самым младшим? Три года? Ничего себе, впервые такое вижу!", - не уставал удивляться талантам нескольких десятков девочек журналист из Мексики.

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"Сейчас наш центр регулярно проводит международные соревнования по спортивной и художественной гимнастике, но универсальность зала позволяет ему, например, принять в скором времени чемпионат мира по ушу, - рассказали собравшимся. - На базе действуют две муниципальных спортивных школы и платная секция клубного типа. Многие преподаватели - выпускники Поволжской академии, чемпионы России, регулярно приезжают признанные мастера". В теннисной академии, которая в ноябре 2016 года приняла жеребьевку Кубка конфедераций, журналисты немного понаблюдали за отборочными соревнованиями турнира Международной теннисной федерации (ITF) "Открытая Казань" (Kazan Open 2017) с призовым фондом в 50 тысяч долларов и узнали о подготовке к крупнейшему в мире турниру по пляжному теннису с призовым фондом в 15 тысяч долларов. Песчаные площадки появились рядом с многочисленными кортами совсем недавно. Обобщить увиденное и уточнить данные помог журналистам министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов, уделивший группе полчаса. Он рассказал, каких впечатляющих показателей удалось добиться региону всего за несколько лет - более десяти тысяч спортсооружений, лидирующие позиции в стране по количеству бассейнов и хоккейных площадок, сотня культивируемых видов спорта, из которых половина являются олимпийскими, сотни медалей, завоеванных местными воспитанниками на всероссийских и международных соревнованиях, одна из самых современных и доступных академий спорта в стране. "Сейчас у нас нет только велотрека, - отметил Леонов. - Мы сейчас по праву боремся за звание спортивной столицы страны".

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"Вот теперь мы принимаем такие крупные футбольные турниры. Как минимум с финансовой точки зрения мы с спокойны - строить специально к турниру нам ничего не пришлось, а в наследие получили еще несколько обновленных тренировочных полей, - рассуждал Леонов. - Хочу сказать тем, кто считает Кубок конфедераций не значимым турниром: я был в расположении португальской и мексиканской сборных, и настрой там самый боевой, будет очень интересный турнир". "Кстати, остался очарован главным тренером мексиканской сборной Хуаном Карлосом Осорио. Знайте, Казань всегда будет поддерживать вашу сборную, - с улыбкой отметил Леонов. - А болельщиков сборной России настоятельно призываю верить в свою команду". "Казань - пример" Закончился тур на "Казань-Арене", где собравшихся встретили очаровательные девушки в национальных костюмах вокруг стола, ломившегося от местных сладостей.

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"У меня осталось очень позитивное впечатление как от самого города, так и от спортивных объектов, - охотно поделился впечатлениями британский журналист Николас Эймс, работающий на турнире для The Guardian и ESPN. - Это очень современное и динамичное место, а спортсооружения выглядят впечатляюще. Еще меня поразило, как здесь уживается такое большое количество национальностей. Думаю, здесь все готово и для Кубка конфедераций, и для чемпионата мира". "Да, я знаю, что СМИ много писали о том, что при подготовке к чемпионату мира возникают разного рода проблемы, но, честно говоря, я пока ничего не заметил, - продолжил он. - Возможно, это происходит в каких-то других городах, но Казань точно является хорошим примером отличной подготовки к турниру". Последним матчем Кубка конфедераций, который примет Казань, станет полуфинал турнира 28 июня, до этого времени организаторы анонсируют журналистам еще несколько интересных экскурсий - по самому городу с акцентом на историю, на древний остров-село Свияжск, прием в ресторане национальной кухни. Город примет три встречи группового этапа турнира - Португалия - Мексика (18 июня), Германия - Чили (21 июня), Россия - Мексика (24 июня).