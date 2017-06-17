Также большой популярностью среди любителей футбола пользуются значки на спортивную тематику

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Футбольные болельщики, приехавшие в Казань на матчи Кубка конфедераций, в преддверии первой встречи турнира Мексика - Португалия активно изучают достопримечательности и сувенирные лавки города. На центральной улице Баумана расположились торговые прилавки с сувенирами, где можно найти все - от значков времен СССР до популярных Ждунов, наряженных в национальную одежду татар. Болельщики из Мексики активно скупают тюбетейки, а российские любители футбола устроили настоящую охоту на Ждунов. Самый дешевый сувенир стоит 50 рублей, самый дорогой - несколько тысяч. "Такая палитра не может не радовать. Ищу спортивные значки. Есть из чего выбрать", - поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС болельщик из Перми Сергей Калистратов. А значки настоящие? Футбольные фанаты постарше забывают обо всем, издали завидев прилавки со значками. "Толя, ну что ты как маленький? Пойдем", - одергивает женщина средних лет своего мужа. Мужчина не обращает внимания на негодование супруги.

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"Погоди. Вот, смотри, значок с Марксом, а вот "Олимпиада-80". Девушка, а у вас точно значки настоящие, точно времен СССР, а не китайская подделка?", - с недоверием оглядывает мужчина молодую девушку, внешне похожую на рэп-исполнительницу. Продавец заверяет, что все значки "прямиком из Советского Союза" и предлагает коллекционеру значок "Олимпиада-80" за 100 рублей. Мужчина соглашается сделать покупку, после чего показывает недовольной супруге заветный сувенир. "Значки собирали мои родители, дяди и тети. Коллекция получилась внушительная, поэтому часть решили продать", - отметила продавщица Анастасия Вейер. По ее словам, конкуренция по значкам в Казани нешуточная, но никто не демпингует. "У каждого своя тематика. У нас больше спортивных, у кого-то - посвященных вождям, партиям, знаменательным датам. Средняя стоимость значка 100 рублей", - добавила продавец. Ждуны на набережной Казани Изготовители сувениров Татарстана не отстают от веяний моды. "К приезду болельщиков из разных стран мы сделали сувениры Ждунов, которые сейчас так популярны", - пояснил в беседе с ТАСС продавец сувенирной продукции Рустам Ахметов.

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Он подчеркнул, что казанские Ждуны выполнены в спортивной тематике. "На фигурках мы сделали надписи: "Ждем победы!". Для большей привлекательности раскрасили глиняные фигурки в национальную одежду татар - камзол и тюбетейку. Стоит один Ждун 350 рублей", - добавил продавец, отметив, что фигурки раскупаются, как "горячие пирожки". Кроме того, болельщики активно приобретают фигурки котов, матрешки, магнитики и календари с изображением Казани. Развлекают покупателей уличные музыканты. Так, классическая музыка в исполнении молодых артистов сливается с русским роком, который поют исполнители постарше, тот, в свою очередь, миксуется с ритмами поп- музыки зарубежной эстрады. В результате улица Баумана превращается в большую оркестровую яму, где каждый может найти для себя музыку по вкусу. Национальный колорит Также у зарубежных болельщиков спросом пользуется национальная татарская одежда, в частности тюбетейки. Их активно скупают болельщики из Мексики. Мужчины примеряют их, делают селфи и с радостными криками "орей, орей", проходят по центральным улицам Казани. Одна тюбетейка стоит порядка 500 рублей.

Не так активно болельщики покупают национальные халаты татар, за которые продавцы просят от 2 тыс. рублей и более. Также менее активно расходятся сувенирные блюдца с изображением Казани, глиняные копилки с национальным колоритом. Болельщики очень ждут сувениров с талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года волком Забивакой. Пока их немного в Казани, но фанаты надеются, что к матчу сборной России, который пройдет в городе 24 июня, их станет больше, а также появится и сам Забивака, с которым можно будет сделать памятное селфи. Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, турнир завершится 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей.