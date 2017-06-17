Оргкомитет не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что все команды-участницы турнира довольны организацией турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций по футболу. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Первый шаг сделан: сборная России с победы стартовала на Кубке конфедераций

Первый матч Кубка конфедераций состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0.

"Вчера была грандиозная победа, надеемся, что наша сборная так и будет продолжать. Вчера состоялась церемония открытия и первый матч. У нас предстоят еще 15 матчей, все сборные в России, команды довольны, я не слышал ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы", - сказал Сорокин.

Кубок конфедераций проходит в четырех городах - Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Москва. Группу А составили команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу B - сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. Турнир продлится до 2 июля.