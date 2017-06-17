Лучшим игроком встречи был признан нападающий сборной России Федор Смолов, забивший второй мяч в игре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу с победы начала выступление на Кубке конфедераций, обыграв в стартовом матче турнира команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В матче, которому предшествовали приветственные речи президента России Владимира Путина и главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сборная России полностью переиграла соперника, но сумела реализовать далеко не все свои голевые моменты.

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Лучшим игроком встречи был признан нападающий сборной России Федор Смолов, забивший второй мяч в игре. "Самое важное то, что мы набрали три очка и победили в первом же матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой и содержательной игрой. Первый шаг сделан", - подвел итог матча российский форвард. Справились с ответственностью Футболисты и тренеры сборной России не могли не обратить внимание на присутствие на матче президента страны Владимира Путина, чья речь предваряла игру. "Понятно, что когда высший руководитель страны на матче, это, с одной стороны, дополнительный плюс, а с другой - дополнительная ответственность. Мы со своими задачами сегодня справились и идем дальше по турнирной сетке", - сказал после матча главный тренер команды Станислав Черчесов. Сборная России нанесла 17 ударов по воротам соперников, но забила лишь дважды. "Забей мы все свои моменты, могли бы быстрее закончить, - отметил автор голевой передачи Александр Самедов. - Не могли долго забить первый мяч, моменты создавались, очень здорово, что все закончилось победой, я считаю, уверенной". В свою очередь, Черчесов отнесся к проблеме реализации философски. "Все моменты никто никогда не забивает. Что касается реализации, мы все посмотрим внимательно и какие- то подсказки сделаем", - сказал тренер.

Полузащитник сборной России Денис Глушаков лишь на несколько минут вошел в историю как автор первого гола турнира. Уже к перерыву мяч переписали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла. "Очередные полгола", - написал Глушаков в "Твиттере", поздравляя болельщиков с победой. Спартаковец намекнул на ситуацию на прошлогоднем чемпионате Европы, когда он внес мяч в ворота в матче с англичанами, но гол все равно записали на Василия Березуцкого. Главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон дал высокую оценку игре сборной России. "Мы следили за российской командой, и я вижу, что она достигла прогресса за последние месяцы. Сегодня сборная России была очень опасна в контратаках и в целом играла очень интересно и остроумно", - сказал он. Фавориты по самоотдаче Комплиментарный Хадсон, впрочем, не стал забегать вперед и не назвал сборную Россию фаворитом турнира. "Команда России была предельно мотивирована в этом матче. Они много бегали и изобретательно играли. Но о фаворитах турнира говорить еще рано", - отметил тренер. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, отвечая на вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, ответил: "По самоотдаче - да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники - португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится".

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии. "Далеко не заглядываем, думаем только о следующей игре, и отдадим в ней все силы", - рассказал полузащитник Александр Ерохин. В следующем матче российской команды в центре внимания непременно окажется обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду. "Не дать Роналду забить - будет отличной проверкой для наших защитников, - отметил первый вице- президент РФС Никита Симонян. - Роналду может 20-30 минут стоять, а потом выйти на ударную позицию и забить, с ним нужно быть крайне внимательным. Безусловно, нашей команде будет очень интересно сыграть против столь сильного соперника, она приобретет важный опыт", - отметил Симонян. "Мы выиграли первый матч и идем дальше по сетке, следующий матч с командой Португалии, и есть задачи. Сборные Новой Зеландии и Португалии - команды разного уровня, и понимание того, что нам предстоит серьезный матч, у нас есть, и мы спокойно готовимся. Зайдя в раздевалку, я поздравил футболистов с заслуженной победой и сказал, что в футболе "после игры" значит "перед игрой". Мы уже перед игрой с португальцами", - перекинул мостик на следующий матч Черчесов.