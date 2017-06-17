Справились с ответственностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу с победы начала выступление на Кубке конфедераций, обыграв в стартовом матче турнира команду Новой Зеландии со счетом 2:0. В матче, которому предшествовали приветственные речи президента России Владимира Путина и главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сборная России полностью переиграла соперника, но сумела реализовать далеко не все свои голевые моменты.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий сборной России Федор Смолов, забивший второй мяч в игре. "Самое важное то, что мы набрали три очка и победили в первом же матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой и содержательной игрой. Первый шаг сделан", - подвел итог матча российский форвард.
Футболисты и тренеры сборной России не могли не обратить внимание на присутствие на матче президента страны Владимира Путина, чья речь предваряла игру. "Понятно, что когда высший руководитель страны на матче, это, с одной стороны, дополнительный плюс, а с другой - дополнительная ответственность. Мы со своими задачами сегодня справились и идем дальше по турнирной сетке", - сказал после матча главный тренер команды Станислав Черчесов.
Сборная России нанесла 17 ударов по воротам соперников, но забила лишь дважды. "Забей мы все свои моменты, могли бы быстрее закончить, - отметил автор голевой передачи Александр Самедов. - Не могли долго забить первый мяч, моменты создавались, очень здорово, что все закончилось победой, я считаю, уверенной".
В свою очередь, Черчесов отнесся к проблеме реализации философски. "Все моменты никто никогда не забивает. Что касается реализации, мы все посмотрим внимательно и какие- то подсказки сделаем", - сказал тренер.
Полузащитник сборной России Денис Глушаков лишь на несколько минут вошел в историю как автор первого гола турнира. Уже к перерыву мяч переписали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла. "Очередные полгола", - написал Глушаков в "Твиттере", поздравляя болельщиков с победой. Спартаковец намекнул на ситуацию на прошлогоднем чемпионате Европы, когда он внес мяч в ворота в матче с англичанами, но гол все равно записали на Василия Березуцкого.
Главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон дал высокую оценку игре сборной России. "Мы следили за российской командой, и я вижу, что она достигла прогресса за последние месяцы. Сегодня сборная России была очень опасна в контратаках и в целом играла очень интересно и остроумно", - сказал он.
Комплиментарный Хадсон, впрочем, не стал забегать вперед и не назвал сборную Россию фаворитом турнира. "Команда России была предельно мотивирована в этом матче. Они много бегали и изобретательно играли. Но о фаворитах турнира говорить еще рано", - отметил тренер.
Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, отвечая на вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, ответил: "По самоотдаче - да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники - португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится".
21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии. "Далеко не заглядываем, думаем только о следующей игре, и отдадим в ней все силы", - рассказал полузащитник Александр Ерохин.
В следующем матче российской команды в центре внимания непременно окажется обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду. "Не дать Роналду забить - будет отличной проверкой для наших защитников, - отметил первый вице- президент РФС Никита Симонян. - Роналду может 20-30 минут стоять, а потом выйти на ударную позицию и забить, с ним нужно быть крайне внимательным. Безусловно, нашей команде будет очень интересно сыграть против столь сильного соперника, она приобретет важный опыт", - отметил Симонян.
"Мы выиграли первый матч и идем дальше по сетке, следующий матч с командой Португалии, и есть задачи. Сборные Новой Зеландии и Португалии - команды разного уровня, и понимание того, что нам предстоит серьезный матч, у нас есть, и мы спокойно готовимся. Зайдя в раздевалку, я поздравил футболистов с заслуженной победой и сказал, что в футболе "после игры" значит "перед игрой". Мы уже перед игрой с португальцами", - перекинул мостик на следующий матч Черчесов.