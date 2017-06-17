Полоз: футболисты сборной России с каждым матчем все лучше понимают требования Черчесова

В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу сильно изменилась с момента прихода главного тренера Станислава Черчесова, с каждым матчем игроки все лучше понимают его требования. Об этом журналистам рассказал нападающий российской команды Дмитрий Полоз.

"Когда Станислав Саламович только возглавил сборную, команда была другая. Но сейчас видно, что с каждым матчем мы лучше понимаем, что он от нас требует, в игре чувствуем себя легче и комфортнее, чем раньше. Я не ощущаю никакого напряжения, только ответственность, что выхожу в майке сборной", - сказал Полоз.

"Чувствовали ответственность, но мандража не было. Когда не могли забить, были в себе уверены, что рано или поздно это произойдет. Конечно, приятнее, когда забиваешь в первые 20 минут, становится легче играть, но ничего страшного. Мы понимали, что владеем игрой, что есть инициатива, думаю, забью в следующих играх", - добавил нападающий.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24 июня в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.