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Глушаков боялся "поцеловаться" со штангой во время первого гола новозеландцам
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На 31-й минуте Глушаков, прокинув мяч мимо новозеландского вратаря Стефана Мариновича, попал в штангу, но продолжил борьбу, и в результате счет был открыт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Денис Глушаков сказал, что не стал чересчур ускоряться в моменте с первым голом в ворота команды Новой Зеландии, так как рисковал удариться о штангу ворот соперника. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте Глушаков, прокинув мяч мимо новозеландского вратаря Стефана Мариновича, попал в штангу, но продолжил борьбу, и в результате счет был открыт. Сначала гол записали на Глушакова, однако после просмотра видеоповторов ФИФА определила, что это был автогол защитника Майка Боксолла.

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"В моменте с голом думал, что мяч сейчас попадет в штангу и буду добивать. Просто я видел, что сзади бегут люди и блокировал их, контролировал, куда дальше мяч попадет. Мог дальше ускориться, но испугался, мог "поцеловаться" со штангой", - сказал Глушаков.

"На чемпионате Европы было полгола, здесь полгола - собираю коллекцию. Вообще соперник ничем не удивил - они били на девятого номера и сбрасывали мяч. Сейчас нет слабых или сильных соперников, можно проиграть кому хочешь: и Андорре проигрывают. Это футбол, игра, тут как настроишься, такой и будет результат", - отметил полузащитник.

"Волнение есть всегда - и в официальных, и в контрольных матчах. Открытие, Кубок конфедераций, впервые играл при президенте, может, было небольшое волнение. Дальше у нас игра с Португалией, будем к ней готовиться, поэтому порадуемся только сегодня", - добавил футболист.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24 июня в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.

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