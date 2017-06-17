Ерохин: футболисты сборной России отдадут все силы в матче с португальцами

Также полузащитник поблагодарил болельщиков за поддержку во встрече с новозеландцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу отдаст все силы в матче Кубка конфедераций против команды Португалии. Об этом журналистам заявил полузащитник российской сборной Александр Ерохин.

В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

"Поддержка была супер, поле подготовили отличное, не было никаких нареканий. Болельщики гнали вперед, мы их слышали с первых минут, спасибо им большое. Далеко не заглядываем, думаем только о следующей игре, и отдадим в ней все силы", - рассказал Ерохин.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24-го числа в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.