Жирков: сборная России расслабилась в конце игры с новозеландцами, но контролировала матч

Защитник национальной команды заявил, что Станислав Черчесов поздравил футболистов после победы в стартовом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу позволила себе немного расслабиться в концовке матча Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, но в целом контролировала ход игры. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Юрий Жирков.

В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

"Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но мы контролировали игру, создали больше моментов, забили два гола. Может, в конце позволили небольшое расслабление. Черчесов поздравил с победой, будем позже разбирать ошибки, кто как действовал", - сказал Жирков.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24 июня в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.