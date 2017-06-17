Хонатан дос Сантос: сборная Мексики надеется на великие свершения на Кубке конфедераций

В воскресенье мексиканцы проведут первый матч на турнире - против команды Португалии в Казани

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Мексики по футболу рассчитывает показать себя с наилучшей стороны на Кубке конфедераций. Об этом заявил на пресс-конференции полузащитник мексиканской команды Хонатан дос Сантос.

В воскресенье сборная Мексики проведет первый матч на турнире - против команды Португалии в Казани.

"Конечно, наша команда хочет показать себя с самой лучшей стороны. Мы хорошо подготовились и, надеюсь, готовы к великим свершениям, - поделился ожиданиями дос Сантос. - Первый матч всегда ключевой, потому что дает возможность более уверенно чувствовать себя в дальнейшем. Мы понимаем, что перед нами действующие чемпионы Европы и мы должны сыграть на пятерку, чтобы победить".

Также в группе А выступают сборные России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, завершится 2 июля.