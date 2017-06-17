о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 21:43
Мутко: сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Глава РФС заявил, что национальной команде нужно играть в каждом матче турнира с огромной самоотдачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу демонстрирует уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии.

На вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, Мутко ответил: "По самоотдача - да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники - португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится".

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак" 21 июня. 24 июня на стадионе "Казань- Арена" российские футболисты сыграют с командой Мексики.

"Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира", - отметил вице-премьер РФ.

Матч открытия Кубка конфедераций посетил президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. "Ребятам очень приятно большое внимание президента страны и болельщиков. Они следят за его (президента РФ) оценками, им приятно, что он был на матче. Я передал им пожелания и поздравления от президента, он об этом просил", - сказал Мутко.

Смотрите также
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" выглядит роскошно, все им довольныНепомнящий отметил командные действия российских футболистов в игре с новозеландцамиСамедов: сборная России не мандражировала в матче с новозеландцамиЧерчесов: футболисты сборной РФ справились с ответственностью, играя перед президентом
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Полоз: футболисты сборной России с каждым матчем все лучше понимают требования Черчесова
17 июня, 22:52
Глушаков боялся "поцеловаться" со штангой во время первого гола новозеландцам
17 июня, 22:45
Джикия: сборная России по футболу будет играть на победу в каждом матче Кубка конфедераций
17 июня, 22:33
Смертин: сборной России по футболу было важно начать Кубок конфедераций с победы
17 июня, 22:06
Ерохин: футболисты сборной России отдадут все силы в матче с португальцами
17 июня, 21:58
Жирков: сборная России расслабилась в конце игры с новозеландцами, но контролировала матч
17 июня, 21:56
Хонатан дос Сантос: сборная Мексики надеется на великие свершения на Кубке конфедераций
17 июня, 21:51
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.