Мутко: сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций

Глава РФС заявил, что национальной команде нужно играть в каждом матче турнира с огромной самоотдачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу демонстрирует уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

На вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, Мутко ответил: "По самоотдача - да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники - португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится".

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак" 21 июня. 24 июня на стадионе "Казань- Арена" российские футболисты сыграют с командой Мексики.

"Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира", - отметил вице-премьер РФ.

Матч открытия Кубка конфедераций посетил президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. "Ребятам очень приятно большое внимание президента страны и болельщиков. Они следят за его (президента РФ) оценками, им приятно, что он был на матче. Я передал им пожелания и поздравления от президента, он об этом просил", - сказал Мутко.