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Осорио: Роналду - не единственный великолепный футболист в сборной Португалии
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В воскресенье сборные Португалии и Мексики в Казани проведут первый матч на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является великолепным игроком, но в команде есть и другие замечательные игроки. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

В воскресенье сборные Португалии и Мексики в Казани проведут первый матч на Кубке конфедераций.

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"В первую очередь хочу отметить, что мы счастливы быть здесь. Все собранные на турнире сборные великолепны, надеюсь, и мы будем достойно играть за свою страну", - сказал Осорио.

"Завтра мы ожидаем сильного соперника, нам будет противостоять одна из лучших команд мира, - поделился ожиданиями тренер. - Они играют с тремя нападающими, у них собраны великолепные игроки - Роналду, Данилу, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, и нам будет крайне сложно останавливать их и защищаться от прессинга. В последних матчах они старались забивать как можно больше. Самое опасное у них, как и у всех команд, играющих по такой расстановки, - переход из обороны в атаку, и именно на это нам надо обратить внимание прежде всего".

На вопрос, будет ли он подстраивать игру команды под Роналду, специалист ответил: "Мы играем против всей португальской команды. Да, Роналду великолепный игрок, но он не единственный такой в португальской сборной. Повторюсь, их команда одна из лучших в мире. Конечно, мы должны следить за индивидуальностями, но, прежде всего, мы играем против целой команды".

"Мы нашли баланс"

Осорио заявил, что не считает команду фаворитом турнира, но в то же время отметил, что она наравне с португальцами, чилийцами и немцами является одним из претендентов на победу. "Мы очень хорошо подготовились и ожидаем, что игроки будут бороться и следовать нашему плану. Соперникам будет тяжело", - заявил он.

"Мы - хорошая команда. Уверен, мы смогли найти баланс между молодыми и опытными игроками", - отметил он.

Также в группе А выступят сборные России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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