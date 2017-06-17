Мутко: все мысли Головина должны быть сконцентрированы на Кубке конфедераций

Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты английского "Арсенала" посетят матчи турнира, чтобы посмотреть на российского полузащитника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все мысли полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина сейчас должны быть сконцентрированы на Кубке конфедераций по футболу. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии. Ранее агент Шандор Варга рассказал ТАСС, что скауты английского "Арсенала" посетят матчи Кубка конфедераций, чтобы посмотреть на Головина.

"Головин сейчас игрок сборной России. Кому положено смотреть, пусть смотрит, но он всеми мыслями здесь. Я считаю, что все его мысли должны быть сконцентрированы на Кубке конфедераций", - сказал Мутко.

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак" 21 июня.