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Самедов: сборная России не мандражировала в матче с новозеландцами
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Полузащитник национальной команды заявил, что в стартовом матче турнира команда хотела порадовать болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала уверенную победу над новозеландцами в стартовом матче Кубка конфедераций. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник сборной России Александр Самедов.

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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций.

"Не могу сказать, что мандражировали, но все-таки первая игра, важный турнир, хотелось порадовать болельщиков. Не могли долго забить первый мяч, хотя моменты были. Победа за нами, я думаю, уверенно", - отметил Самедов.

Самедов ассистировал Федору Смолову, когда тот забивал второй мяч. "Это обычная комбинация, Федя отдал пас вправо, я прострелил, а он забил", - сказал Самедов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).

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