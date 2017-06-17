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Тренер сборной Мексики по футболу признался, что впечатлен культурой Татарстана
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По словам Хуана Карлоса Осорио, сейчас команда сосредоточена прежде всего на подготовке к матчам

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Члены сборной Мексики по футболу впечатлены культурой Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

"Мы уже пять дней в Казани и, прежде всего, были сосредоточены на тренировках, на подготовке к Кубку конфедераций. Но некоторые имели возможность посмотреть немного город, кто-то делал пробежку по городу. Мы понимаем, что русская культура очень богатая, особенно культура Татарстана нас впечатляет, как я понимаю, некоторые памятники включены в мировое наследие. Но сейчас мы сосредоточены прежде всего на подготовке", - сказал он.

В воскресенье мексиканская сборная проведет первый матч на турнире - против команды Португалии (начало - 18:00 мск). Также в группе А выступят сборные России и Новой Зеландии.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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