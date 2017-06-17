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Мутко: футболисты сборной России проявили самоотдачу и желание в матче с новозеландцами
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Глава РФС заявил, что он рад победе национальной команды в стартовом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты сборной России продемонстрировали желание и высокий уровень самоотдачи в стартовом матче Кубка конфедераций против новозеландцев. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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"Первая официальная игра, многие волновались, но в целом я доволен результатом, самоотдачей и желанием ребят, - сказал Мутко. - Я считаю, что у нас очень хорошая и достойная команда, они отдают все, что у них есть. Все остальное, разбор ошибок - это на тренерском штабе и самих ребятах. Я очень рад, что победили, главное - как начать турнир, у ребят нет безразличия, они стараются, и это самое главное".

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова (69).

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.

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