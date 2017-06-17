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Черчесов: сборные Новой Зеландии и Португалии - команды разного уровня
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Главный тренер национальной команды поздравил футболистов и болельщиков с первой победой на Кубке конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборные Новой Зеландии и Португалии являются командами разного уровня, с португальцами россиянам предстоит тяжелый матч. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Сборная России в субботу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций .

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"Понятно, что первый матч, что турнир стартовал, что матч открытия, что новый стадион и президент страны здесь, и ответственность есть определенная, но мы как готовились, как планировали, так и сыграли, - сказал Черчесов. - В команде все в порядке, потому что команда грамотно оборонялась, были определенные подсчеты, которые мы должны посмотреть и исправить. Ну и в атаку мы выходили быстро, как и планировали. Так что могу только болельщиков поздравить с победой, ну и команду, конечно, тоже".

"Мы выиграли первый матч и идем дальше по сетке, следующий матч с командой Португалии, и есть задачи. Сборные Новой Зеландии и Португалии - команды разного уровня, и понимание того, что нам предстоит серьезный матч, у нас есть, и мы спокойно готовимся. Зайдя в раздевалку, я поздравил футболистов с заслуженной победой и сказал, что в футболе "после игры" значит "перед игрой". Мы уже перед игрой с португальцами", - добавил наставник сборной России.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).

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