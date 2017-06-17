Главный тренер национальной команды поздравил футболистов и болельщиков с первой победой на Кубке конфедераций

"Понятно, что первый матч, что турнир стартовал, что матч открытия, что новый стадион и президент страны здесь, и ответственность есть определенная, но мы как готовились, как планировали, так и сыграли, - сказал Черчесов. - В команде все в порядке, потому что команда грамотно оборонялась, были определенные подсчеты, которые мы должны посмотреть и исправить. Ну и в атаку мы выходили быстро, как и планировали. Так что могу только болельщиков поздравить с победой, ну и команду, конечно, тоже".

"Мы выиграли первый матч и идем дальше по сетке, следующий матч с командой Португалии, и есть задачи. Сборные Новой Зеландии и Португалии - команды разного уровня, и понимание того, что нам предстоит серьезный матч, у нас есть, и мы спокойно готовимся. Зайдя в раздевалку, я поздравил футболистов с заслуженной победой и сказал, что в футболе "после игры" значит "перед игрой". Мы уже перед игрой с португальцами", - добавил наставник сборной России.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).