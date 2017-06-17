Черчесов: организаторы подготовили хорошее поле на стадионе "Санкт-Петербург"

В мае возникла необходимость перестелить поле на новой арене в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной России поблагодарил организаторов Кубка конфедераций и руководство стадиона "Санкт-Петербург" за то, что им удалось подготовить качественное поле. Об этом Черчесов сказал на пресс-конференции после первого матча на турнире.

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций 2017 года. В мае возникла необходимость перестелить поле на новой арене в Санкт-Петербурге.

"Поле хорошего уровня. То, что сделали организаторы - это большое дело. Сегодня реально был хороший матч, кулисы, результат хороший. Все отлично", - сказал тренер.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).