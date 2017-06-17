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Тарасов: сборная России создала много моментов и могла крупнее обыграть новозеландцев
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В субботу национальная команда в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу создала много моментов в первом матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии и могла обыграть соперника с более крупным счетом. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Дмитрий Тарасов.

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В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

"Главное, добились результата. Сейчас сложно сказать, доволен ли игрой. Мы достаточно много моментов создали, поэтому можно было и крупнее выиграть. Все, что мы обсуждали в раздевалке, было сегодня на поле, мы были готовы", - сказал Тарасов.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24-го числа в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.

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