Тренер новозеландцев призвал не делать масштабных выводов после первой победы сборной России на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу в последние месяцы добилась большого прогресса, команда находится на правильном пути. Такое мнение после первого матча Кубка конфедераций высказал главный тренер команды Новой Зеландии Энтони Хадсон.

"Я очень уважаю главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Мы следили за российской командой, и я вижу, что команда достигла прогресса за последние месяцы. Думаю, что команда находится на правильном пути", - сказал Хадсон.

"Знаю, что у Черчесова наступает непростое время перед домашним чемпионатом мира. Сегодня сборная России была очень опасна в контратаках и в целом играла очень интересно", - добавил Хадсон.

"Сборную России рано называть фаворитом"

Хадсон призвал не делать масштабных выводов после первой победы сборной России на турнире. "Команда России была предельно мотивирована в этом матче. Они много бегали и изобретательно играли. Но о фаворитах турнира говорить еще рано", - отметил Хадсон.

"У сборной России было преимущество родных стен, и это будет помогать команде и в будущем, - продолжил Хадсон. - Несколько игроков были хороши в составе соперника. Но Федор Смолов (лучший игрок матча, автор второго мяча) - это человек, которого необходимо отметить".

В заключение Хадсон отметил боевой дух российской команды. "Думаю, сборная России может хорошо выступить на этом турнире", - сказал тренер новозеландцев.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).