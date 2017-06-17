Газзаев: команда Новой Зеландии выступила в роли спарринг-партнера для сборной России

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победа над новозеландцами положительно повлияет на подготовку сборной России к матчам с командами Португалии и Мексики на Кубке Конфедераций. Об этом ТАСС заявил тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

"Конечно, все мы ожидали этого результата, Новая Зеландия приехала именно участвовать в Кубке конфедераций, - сказал Газзаев. - Первая игра и победа - это приятно, это хороший старт. Уже с Мексикой и Португалией будут совсем другие матчи, но для настроения это была хорошая игра. Очень красивый и красочный матч получился, было очень много болельщиков, все прошло замечательно".

"Выделялась вся команда на каком-то этапе матча. Глушаков, Смолов, да и другие играли хорошо. Это игра перед двумя очень важными матчами, а Новая Зеландия - хороший спарринг-партнер", - добавил собеседник агентства.

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова (69).

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.