Жуков: счет матча сборных России и Новой Зеландии объективно отразил соотношение сил

Глава ОКР заявил, что российская команда могла забить и больше в матче открытия Кубка конфедераций

Сборная России обыграла команду Новой Зеландии во встрече группы А Кубка конфедераций со счетом 2:0, матч состоялся в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".

"Хорошо играли, уверенно для первого матча. Мне очень понравился стадион, поле в прекрасном состоянии, все было на высоком уровне. Наши футболисты могли и больше забить, но в целом счет объективно отображает соотношение сил", - сказал Жуков.

В следующем матче сборная России сразится с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак" 21 июня. А 24 июня российские футболисты в Казани на стадионе "Казань-Арена" встретятся со сборной Мексики.

"Что касается следующих соперников, нужно посмотреть, как они будут выглядеть. Ясно, что португальцы и мексиканцы сильнее, чем сборная Новой Зеландии, посмотрим, как сложится дальше. Но первый матч всегда очень важен - он дает уверенность", - отметил Жуков.