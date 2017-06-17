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Тренер: футболисты сборной Чили хорошо подготовлены к Кубку конфедераций
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Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда играет сердцем

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Чили по футболу хорошо подготовлена к Кубку конфедераций 2017 года в России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Хуан Антонио Пицци.

"Чтобы выиграть трофей, нужно побеждать все сборные. Мы хорошо подготовлены, команда сбалансирована и пожертвовала многим, чтобы быть здесь. Мы играем сердцем, постараемся достойно презентовать нашу нацию. Надеюсь, что нам удастся победить", - сказал Пицци.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, турнир завершится 2 июля. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступают сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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