Футболист сборной России Ерохин получил небольшую травму в матче с новозеландцами

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин получил небольшую травму в матче Кубка конфедераций против новозеландцев. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Черчесов: футболисты сборной России не испытывали давления в матче с новозеландцами

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Ерохин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

"Определенный план у нас есть. К каждой игре мы готовимся задолго до нее, а не накануне. Ерохина мы поменяли из-за небольшой травмы. Посмотрим, как футболисты восстановятся", - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о составе команды в следующем матче турнира с португальцами.

"Нам все нужно просчитывать. У нас есть стартовый состав, а не основной", - добавил Черчесов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).