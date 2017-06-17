о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 20:23
Глушаков не считает важным, что первый гол сборной России записан не на него
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Полузащитник сборной России отметил, что национальной команде по силам играть лучше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Глушаков не считает важным, что первый гол сборной России в матче Кубка конфедераций с новозеландцами был переписан на защитника соперника Майкла Боксолла. Об этом российский футболист рассказал в эфире "Матч ТВ".

Смотрите также
Успешный старт: сборная России победила команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

Сборная России победила новозеландцев в стартовом матче турнира на арене "Санкт-Петербург" со счетом 2:0. Автогол на счету Боксолла (31-я минута), второй мяч забил Федор Смолов (69).

"Мне кажется, что от меня мяч залетел в ворота, он попал мне в ногу, когда защитник прыгал в подкате. Я контролировал, вроде залетел от меня, но я не уверен, я не видел повтора. Неважно, на кого записали, главное, что есть гол, ничего страшного", - прокомментировал Глушаков эпизод с первым голом матча.

Глушаков отметил, что сборной России по силам играть лучше. "Я думаю, что мы подстроились под соперника. Мы должны были доминировать и больше держать мяч, но почему-то "свалились". Есть над чем работать", - добавил он.

"Разницы нет, какое место занимает соперник в рейтинге ФИФА, со всеми командами будет тяжело играть. Тому пример наши товарищеские игры. Рейтинги смотреть не надо, сегодня все умеют играть в футбол", - сказал игрок сборной России.

В следующем матче сборная России сыграет с действующими чемпионами Европы португальцами. Встреча пройдет 21 июня на арене "Спартак" (21:00 мск) в Москве.

Смотрите также
Черчесов: футболисты сборной России не испытывали давления в матче с новозеландцамиСмолов: сборная России порадовала болельщиков красивой и содержательной игройСборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Симонян: игра против Роналду станет отличной проверкой для защитников сборной России
17 июня, 21:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" выглядит роскошно, все им довольны
17 июня, 21:27
Жуков: счет матча сборных России и Новой Зеландии объективно отразил соотношение сил
17 июня, 21:25
Тренер сборной Мексики по футболу признался, что впечатлен культурой Татарстана
17 июня, 21:21
Мутко: футболисты сборной России проявили самоотдачу и желание в матче с новозеландцами
17 июня, 21:20
Черчесов: футболисты сборной РФ справились с ответственностью, играя перед президентом
17 июня, 21:08
Черчесов: сборные Новой Зеландии и Португалии - команды разного уровня
17 июня, 20:59
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.