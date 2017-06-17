Глушаков не считает важным, что первый гол сборной России записан не на него

Полузащитник сборной России отметил, что национальной команде по силам играть лучше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Глушаков не считает важным, что первый гол сборной России в матче Кубка конфедераций с новозеландцами был переписан на защитника соперника Майкла Боксолла. Об этом российский футболист рассказал в эфире "Матч ТВ".

Сборная России победила новозеландцев в стартовом матче турнира на арене "Санкт-Петербург" со счетом 2:0. Автогол на счету Боксолла (31-я минута), второй мяч забил Федор Смолов (69).

"Мне кажется, что от меня мяч залетел в ворота, он попал мне в ногу, когда защитник прыгал в подкате. Я контролировал, вроде залетел от меня, но я не уверен, я не видел повтора. Неважно, на кого записали, главное, что есть гол, ничего страшного", - прокомментировал Глушаков эпизод с первым голом матча.

Глушаков отметил, что сборной России по силам играть лучше. "Я думаю, что мы подстроились под соперника. Мы должны были доминировать и больше держать мяч, но почему-то "свалились". Есть над чем работать", - добавил он.

"Разницы нет, какое место занимает соперник в рейтинге ФИФА, со всеми командами будет тяжело играть. Тому пример наши товарищеские игры. Рейтинги смотреть не надо, сегодня все умеют играть в футбол", - сказал игрок сборной России.

В следующем матче сборная России сыграет с действующими чемпионами Европы португальцами. Встреча пройдет 21 июня на арене "Спартак" (21:00 мск) в Москве.