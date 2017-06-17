Черчесов: футболисты сборной России не испытывали давления в матче с новозеландцами

По словам тренера, напряжение было, когда соперник выбивал мяч из пустых ворот в первых трех моментах россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу не испытывала давления в первом матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций.

"Давление - это медицинский термин, я о нем слышу уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли", - сказал Черчесов.

"Напряжение было, когда соперник выбивал мяч из пустых ворот в первых трех наших моментах. Потом мы забили гол, все моменты никто никогда не забивает. Реализация... Мы все посмотрим внимательно и какие-то подсказки сделаем", - добавил Черчесов.