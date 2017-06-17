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Диас: чилийские футболисты готовы противостоять физически сильной команде Камеруна
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Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной Чили готовы к матчу Кубка конфедераций против физически сильной команды Камеруна. Об этом журналистам рассказал защитник чилийцев Пауло Диас.

Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск).

"Надеюсь, сможем успешно сыграть против сборной Камеруна завтра. У них физически сильная сборная, но мы готовы к этому", - сказал Диас.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва).

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