Смолов: сборная России порадовала болельщиков красивой и содержательной игрой

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборной России по футболу в матче Кубка конфедераций с новозеландцами удалось порадовать болельщиков красивой и содержательной игрой. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал форвард сборной России Федор Смолов.

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Автор второго мяча Смолов был признан лучшим игроком матча.

"Самое важное то, что мы набрали три очка. Думаю, мы порадовали болельщиков красивой и содержательной игрой. Первый шаг сделан, впереди еще два важных матча", - сказал Смолов на английском языке.

"Это первый шаг в Английскую премьер-лигу", - пошутил сидящий рядом тренер Станислав Черчесов.

"Всегда важно побеждать на таких турнирах. Мы порадовали страну и болельщиков", - заключил Смолов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).