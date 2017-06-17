Решение об участии чилийца Санчеса в матче со сборной Камеруна будет принято в день матча

Главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци рассказал, что у нападающего проблемы с ногой

Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск). "Команда чувствует себя оптимистично, мы хорошо подготовлены. Уверены, что сделали все, чтобы успешно выступить на турнире. Игроки имели возможность отдохнуть, все идет по плану", - сказал специалист.

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение об участии форварда сборной Чили Алексиса Санчеса в матче Кубка конфедераций по футболу со сборной Камеруна будет принято в день матча. Об этом журналистам рассказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

"У Алексиса Санчеса все хорошо. У него были проблемы, мы решили, что он пока отдохнет, присоединится к нам позже. Он пока не готов на 100 процентов, но окончательное решение будет принято в день матча", - добавил Пицци.

Специалист рассказал, что у Санчеса проблемы с ногой. "Его проверили, мы оптимистичны в его восстановлении. Он до сих пор ощущает боль, поэтому решение будет принято позже", - сообщил Пицци.

"Санчес очень важный игрок, но у нас есть футболисты, которые тоже неплохо играют. Мы сильны командной игрой и не потеряем свою силу, если его не будет", - считает защитник сборной Чили Пауло Диас.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва).