Для того, чтобы национальные блюда Татарстана могли конкурировать с гамбургерами и бургерами, местные кафе переняли некоторые технологии ресторанов быстрого питания

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Вся национальная кухня Татарстана - от выпечки до горячих блюд - представлена в отелях Казани для того, чтобы гости Кубка конфедераций могли попробовать аутентичные блюда. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов, он отметил, это сделано в том числе для того, чтобы создать альтернативу фастфуду, популярному у зарубежных болельщиков.

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"Все, что связано с национальной татарской кухней, мы предлагаем на шведском столе (в гостиницах - прим. ТАСС). Что такое шведский стол - это набор определенных продуктов, от холодных закусок, каши, мясомолочных продуктов до национальной выпечки. Стараемся отдавать предпочтение тем продуктам, которые производят в нашей республике. Я считаю, что это стало нашей фишкой, приоритетом мы называем нашу кухню", - пояснил он журналистам.

По его словам, гости Кубка конфедераций могут не только попробовать национальную выпечку в отелях и ресторанах, но и самостоятельно приготовить татарские блюда в определенных заведениях общественного питания. Также Гаязов напомнил, что меню в ресторанах Казани представлено на трех языках - английском, татарском и русском, а в некоторых заведениях есть и страницы в меню на китайском языке.

Перемяч вместо гамбургера

По словам Зуфара Гаязова, в Казани делается очень многое для того, чтобы создавать альтернативные предложения по фастфуду. "Это идет в противовес американским сетям ресторанов быстрого питания, приоритетно развиваем национальную татарскую кухню", - пояснил он.

Для того, чтобы национальные блюда Татарстана могли конкурировать с гамбургерами и бургерами, местные кафе переняли некоторые технологии ресторанов быстрого питания. В частности, рестораторы используют систему шоковой заморозки и тепловые печи, в которых можно хранить выпечку в течение трех часов.