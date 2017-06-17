Перемяч вместо гамбургера

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Вся национальная кухня Татарстана - от выпечки до горячих блюд - представлена в отелях Казани для того, чтобы гости Кубка конфедераций могли попробовать аутентичные блюда. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов, он отметил, это сделано в том числе для того, чтобы создать альтернативу фастфуду, популярному у зарубежных болельщиков.
"Все, что связано с национальной татарской кухней, мы предлагаем на шведском столе (в гостиницах - прим. ТАСС). Что такое шведский стол - это набор определенных продуктов, от холодных закусок, каши, мясомолочных продуктов до национальной выпечки. Стараемся отдавать предпочтение тем продуктам, которые производят в нашей республике. Я считаю, что это стало нашей фишкой, приоритетом мы называем нашу кухню", - пояснил он журналистам.
По его словам, гости Кубка конфедераций могут не только попробовать национальную выпечку в отелях и ресторанах, но и самостоятельно приготовить татарские блюда в определенных заведениях общественного питания. Также Гаязов напомнил, что меню в ресторанах Казани представлено на трех языках - английском, татарском и русском, а в некоторых заведениях есть и страницы в меню на китайском языке.
По словам Зуфара Гаязова, в Казани делается очень многое для того, чтобы создавать альтернативные предложения по фастфуду. "Это идет в противовес американским сетям ресторанов быстрого питания, приоритетно развиваем национальную татарскую кухню", - пояснил он.
Для того, чтобы национальные блюда Татарстана могли конкурировать с гамбургерами и бургерами, местные кафе переняли некоторые технологии ресторанов быстрого питания. В частности, рестораторы используют систему шоковой заморозки и тепловые печи, в которых можно хранить выпечку в течение трех часов.
"На стадионе "Казань-Арена" мы до Кубка конфедераций на всех матчах чемпионата России применяли тепловые печи, которые необходимо использовать для того, чтобы донести до болельщиков национальную татарскую кухню - тот же треугольник или перемяч (татарский пирожок с мясом - прим. ТАСС). Тем самым он становится более хрустящим, как круассан", - рассказал Гаязов.
Как сообщила ТАСС президент Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина, меню в гостиницах Казани, где проживают спортсмены, полностью согласовывается с командами. По ее словам, шеф-повара казанских отелей готовят еду футболистам в соответствии с рекомендациями спортивных врачей. "Все отели полностью идут навстречу, готовят еду, которая максимально подходит по калорийности, по питательности", - пояснила она.
По ее словам, казанские отели создают максимально комфортные условия для болельщиков, в частности, для просмотра матчей Кубка конфедераций. Так, специально для гостей турнира отели, где будут проживать болельщики, организовали прямые трансляции футбольных матчей в лобби, ресторанах и террасах. "Кроме того, Центр развития туризма Татарстана и команда Visit Tatarstan провели в аккредитованных отелях специальные обучающие программы для персонала "Формула гостеприимства". Также отели получили туристические гиды, где есть информация о достопримечательностях города на пяти языках - русском, английском, китайском, немецком и испанском", - рассказала журналистам Сафина.
По данным исполкома города, средняя загрузка казанских отелей во время проведения матчей Кубка конфедераций по предварительным подсчетам составит 70%. Всего в городе функционирует 179 отелей, включая хостелы, на 7300 номеров общей вместимостью 16,6 тысяч мест. По словам Гульнары Сафиной, загрузка отелей Казани прогнозируется на уровне 90% в день проведения матча группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики, который состоится 24 июня на стадионе "Казань-Арена".
По ее словам, согласно постановлению правительства РФ, в Казани введены ограничения цен на проживание в отелях. "Максимальная стоимость проживания в номере в эконом- сегменте не превышает 3,2 тыс. рублей. Сутки проживания в президентском номере стоят 80 тыс. рублей", - уточнила Сафина.
Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, турнир завершится 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей.