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Сборную Германию по футболу протестировали на допинг в отеле в Сочи
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Проверка была организована Международной федерацией футбола

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Восемь случайно выбранных игроков сборной Германии прошли допинг-тестирование в Сочи перед своим первым матчем на Кубке конфедераций. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист агентства AP Роб Харрис.

Проверка была организована Международной федерацией футбола (ФИФА). Игроки сдали образцы крови и мочи.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии проведет первый матч на турнире 19 июня в Сочи на стадионе "Фишт" против команды Австралии. Начало встречи - 18:00 мск.

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