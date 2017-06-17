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Гол Глушакова в стартовом матче Кубка конфедераций переписан на защитника новозеландцев
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После первого тайма российские футболисты обыгрывают новозеландцев со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) изменила автора первого гола стартового матча Кубка конфедераций между командами России и Новой Зеландии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Изначально мяч, забитый на 31-й минуте, был записан на полузащитника российской сборной Дениса Глушакова. Однако позднее ФИФА указала автором гола защитника новозеландской команды Майкла Боксолла.

После первого тайма российские футболисты обыгрывают новозеландцев со счетом 1:0.

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