Путин: на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 Россия постарается создать атмосферу праздника

Что касается российских футболистов, то, по словам президента РФ, все рассчитывают на их хорошую игру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия готова к Кубку конфедераций, проведению чемпионата мира по футболу, постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я не сомневаюсь, что Россия справится. Сомнений даже никаких нет. Мы справлялись и с более сложными задачами", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов перед началом матча Россия - Новая Зеландия, открывающего на стадионе "Санкт-Петербург" Кубок конфедераций.

"Перед нами, с точки зрения организации, стоит задача обеспечить очень открытое, ясное и доброжелательное отношение ко всем, кто приедет в Россию, создать для всех любителей футбола во всем мире достойный праздник. Уверен, что у нас это получится", - подчеркнул глава государства.

Что касается российских футболистов, то, по словам Путина, все рассчитывают на их хорошую игру. "Как будет играть наша сборная - посмотрим в самое ближайшее время, будем надеяться на ребят, на спортсменов, на их мужество, их настойчивость, профессионализм, тренерский состав, на всю нашу большую, расширенную команду специалистов", - сказал президент.