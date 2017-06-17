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Тренер команды Камеруна: сборная Чили по футболу является фаворитом Кубка конфедераций
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Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск)

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной Чили являются фаворитами Кубка конфедераций в России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Камеруна Уго Броос.

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Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск).

"Мы знаем, что будем играть против блестящей команды. Нам придется показать, на что мы способны", - сказал специалист.

"Футбол это и атака, и защита, - продолжил Броос. - Чтобы выиграть, нужно нападать, везением матч не выиграешь. Если у нас не будет обороны, то мы тоже не сможем выиграть. Нам нужен баланс между атакой и обороной".

"Согласен с Левом (главный тренер сборной Германии. - Прим. ТАСС), что они могут выиграть турнир. У них отличный дриблинг, прекрасные игроки, крайне много плюсов. Одна из лучших команд на данном этапе точно", - заключил Броос.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B с командами Чили (18 июня, Москва), Австралии (22 июня, Санкт-Петербурге) и Германии (25 июня, Сочи).

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