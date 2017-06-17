Тренер команды Камеруна: сборная Чили по футболу является фаворитом Кубка конфедераций

Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск)

Игрок: преимущество сборной Камеруна в росте не станет определяющим в игре с чилийцам

Матч Камерун - Чили пройдет 18 июня в Москве (начало 21:00 мск).

"Мы знаем, что будем играть против блестящей команды. Нам придется показать, на что мы способны", - сказал специалист.

"Футбол это и атака, и защита, - продолжил Броос. - Чтобы выиграть, нужно нападать, везением матч не выиграешь. Если у нас не будет обороны, то мы тоже не сможем выиграть. Нам нужен баланс между атакой и обороной".

"Согласен с Левом (главный тренер сборной Германии. - Прим. ТАСС), что они могут выиграть турнир. У них отличный дриблинг, прекрасные игроки, крайне много плюсов. Одна из лучших команд на данном этапе точно", - заключил Броос.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B с командами Чили (18 июня, Москва), Австралии (22 июня, Санкт-Петербурге) и Германии (25 июня, Сочи).