о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 18:51
Несколько десятков болельщиков в Белграде смотрели трансляцию открытия Кубка конфедераций
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Церемония открытия Кубка конфедераций прошла на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу

БЕЛГРАД, 17 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Несколько десятков российских и сербских болельщиков посмотрели телетрансляцию церемонии открытия Кубка конфедераций в Русском доме в Белграде.

Смотрите также
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций

"Мы организовали это мероприятие для еще большей популяризации футбола, Кубка конфедераций, чемпионата мира, который пройдет в России. Здесь люди смогут не только поболеть, но и получить паспорта болельщиков", - рассказала ТАСС директор Русского дома Надежда Кущенкова.

В организации, помимо Русского дома и посольства РФ, также приняли участие представители сербского ФК "Црвена звезда".

Церемония открытия Кубка конфедераций прошла на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу. В 18:00 мск начался матч-открытие турнира Россия - Новая Зеландия.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций
17 июня, 19:55
Без гамбургера: рестораны Казани создают альтернативу фастфуду во время Кубка конфедераций
17 июня, 19:53
Сборную Германию по футболу протестировали на допинг в отеле в Сочи
17 июня, 19:50
Инфантино не заметил серьезных проблем с организацией Кубка конфедераций
17 июня, 19:26
Гол Глушакова в стартовом матче Кубка конфедераций переписан на защитника новозеландцев
17 июня, 19:15
Путин: на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 Россия постарается создать атмосферу праздника
17 июня, 19:12
Тренер команды Камеруна: сборная Чили по футболу является фаворитом Кубка конфедераций
17 июня, 18:58
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.