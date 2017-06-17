Несколько десятков болельщиков в Белграде смотрели трансляцию открытия Кубка конфедераций

Церемония открытия Кубка конфедераций прошла на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу

БЕЛГРАД, 17 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Несколько десятков российских и сербских болельщиков посмотрели телетрансляцию церемонии открытия Кубка конфедераций в Русском доме в Белграде.

"Мы организовали это мероприятие для еще большей популяризации футбола, Кубка конфедераций, чемпионата мира, который пройдет в России. Здесь люди смогут не только поболеть, но и получить паспорта болельщиков", - рассказала ТАСС директор Русского дома Надежда Кущенкова.

В организации, помимо Русского дома и посольства РФ, также приняли участие представители сербского ФК "Црвена звезда".

Церемония открытия Кубка конфедераций прошла на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу. В 18:00 мск начался матч-открытие турнира Россия - Новая Зеландия.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.