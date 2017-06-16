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Игрок: преимущество сборной Камеруна в росте не станет определяющим в игре с чилийцам
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Форвард сборной Камеруна Бенжамен Муканджо заявил, что погода не станет определяющим фактором в игре

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Преимущество в росте камерунских футболистов не станет определяющим в игре Кубок конфедераций 2017 года с командой Чили. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Бенжамен Муканджо.

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"Я думаю, это не очень важно, что у нас высокая команда, - считает Муканджо. - У нас есть и хорошие игроки более низкого роста. Все зависит от того, насколько динамично вы играете. Не думаю, что это сыграет большую роль в матче с командой Чили. У нас есть и другие плюсы".

"Погодные условия будут одинаковы для всех, - продолжил нападающий. - Мы знаем, что такое зима и лето. Многие наши футболисты играют в Европе. Хотя и тренировки проходили у нас при более высоких температурах, но это не станет определяющим фактором".

"Кубок конфедераций для Камеруна - особое соревнование. Для нас большое удовольствие соревноваться здесь", - заключил Муканджо.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна сыграет в группе B с командами Чили (18 июня, Москва), Австралии (22 июня, Санкт-Петербурге) и Германии (25 июня, Сочи).

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