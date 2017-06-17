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Президент ФИФА Инфантино пригласил всех болельщиков в Россию
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Кубок конфедераций стартовал в субботу в Санкт-Петербурге матчем сборных России и Новой Зеландии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с речью перед матчем открытия Кубка конфедераций и пригласил болельщиков всего мира в Россию.

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"Дорогие друзья, добро пожаловать в Россию, - сказал Инфантино по-русски. - Спасибо, Казань! Спасибо, Сочи! Спасибо, Москва! Спасибо, Санкт-Петербург!"

"Всем болельщикам я хочу сказать: приезжайте в Россию, вы почувствуете тепло и гостеприимство. Это будет лучший турнир, который когда-либо проводился", - добавил он по- английски.

Кубок конфедераций стартовал в субботу в Санкт-Петербурге матчем сборных России и Новой Зеландии.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А Кубка конфедераций, также в ней выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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