о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 18:15
Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедераций
Ближайшие матчи
идет сейчас
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
В воскресенье сборная Португалии начнет турнир матчем с командой Мексики в Казани

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Возможность проводить четвертую замену в дополнительное время, которая будет доступна на Кубке конфедераций в России, очень важна для футбола. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Это важно. Мы обсуждали эту инициативу с коллегами и поддерживаем ее. Это может стать важным не только для полевых игроков, но и для вратарей. Иметь возможность освежить команду - это очень хорошо", - прокомментировал Сантуш.

В воскресенье сборная Португалии начнет турнир матчем с командой Мексики в Казани. Также в группе А выступают команды России и Новой Зеландии.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Игрок: преимущество сборной Камеруна в росте не станет определяющим в игре с чилийцам
17 июня, 18:22
Президент ФИФА Инфантино пригласил всех болельщиков в Россию
17 июня, 18:17
Двухэтажная экскурсия и кубанские вареники: гости Кубка конфедераций знакомятся с Сочи
17 июня, 18:10
Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромиссной и честной
17 июня, 17:59
Путин прибыл на церемонию открытия Кубка конфедераций по футболу
17 июня, 17:56
Инфантино будет болеть за судей в стартовом матче Кубка конфедераций
17 июня, 17:51
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
17 июня, 17:42
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.