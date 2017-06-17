Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедераций

В воскресенье сборная Португалии начнет турнир матчем с командой Мексики в Казани

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Возможность проводить четвертую замену в дополнительное время, которая будет доступна на Кубке конфедераций в России, очень важна для футбола. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Это важно. Мы обсуждали эту инициативу с коллегами и поддерживаем ее. Это может стать важным не только для полевых игроков, но и для вратарей. Иметь возможность освежить команду - это очень хорошо", - прокомментировал Сантуш.

В воскресенье сборная Португалии начнет турнир матчем с командой Мексики в Казани. Также в группе А выступают команды России и Новой Зеландии.