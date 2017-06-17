Дом дружбы народов Татарстана организовал экскурсии для болельщиков Кубка конфедераций

Ежегодно власти республики выделают около 25 млн рублей на оказание помощи национально-культурным объединениям, которые работаю на территории Дома дружбы

"В Ассамблею народов Татарстана официально входит 36 национально-культурных объединений, в целом по республике около 200 организаций, занимающиеся национальной политикой. В Доме дружбы национально-культурные объединения делят кабинеты. Как правило, в одном кабинете размещается представители двух народностей. Соседей представители народностей выбирают себе сами", - сказала Мясникова, отметив, что они принимают заявки на организацию групповых экскурсий от гостей турнира.

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Экскурсии, рассказывающие о национальном составе Татарстана, организовал республиканский Дом дружбы народов в Казани для болельщиков Кубка конфедераций по футболу. Как сообщила заместитель директора Дома дружбы Наталья Мясникова, во время экскурсий иностранные гости могут получить полную информацию о традициях и обычаях народностей, проживающих в Татарстане.

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Так, например, в одной из кабинетов работают представители Узбекистана и Израиля, а офис Германии и Армении больше похож на мини-музей. "Армяне у нас очень творческие. Мы не ограничиваем в оформлении кабинетов национально-культурные объединения. Каждый сам выбирает предметы декора", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, Дом дружбы народов Татарстана финансируется из республиканского бюджета. Ежегодно власти республики выделают около 25 млн рублей на оказание помощи национально-культурным объединениям, которые работаю на территории Дома дружбы. "Национально-культурные объединения не платят арендную плату, мы им предоставляем оргтехнику, офисную мебель, оплачиваем коммунальные услуги", - добавила Мясникова.

По ее словам, Дом дружбы народов наладил сотрудничество с аналогичными учреждениями Дагестана, Крыма, Москвы, Санкт- Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия. Также болельщики Кубка конфедераций, которые приезжают на экскурсии, могут познакомиться с творчеством художников Татарстана, увидеть экспозиции национально-культурных объединений, а также увидеть онлайн карту национального состава Татарстана. В частности, по ней можно узнать сколько народностей в каких районах республики проживает.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей.