о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 17:59
Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромиссной и честной
Ближайшие матчи
идет сейчас
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Президент считает, что турнир станет триумфом спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Борьба на проходящем в России Кубке конфедераций по футболу будет бескомпромиссной и честной, а турнир станет триумфом спорта. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая чемпионат.

"Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной, красивой игры, fair play, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению, - сказал президент. - Именно здесь, на современных футбольных аренах, будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матчей".

Смотрите также
Россия - Новая Зеландия. Онлайн-трансляция

Российский лидер отметил, что Россия принимает сильнейшие команды континентов впервые в истории. Путин поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) "за приверженность идеалам спорта, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события, которое станет генеральной репетицией чемпионата мира 2018 года".

Глава государства подчеркнул, что сотни тысяч россиян влюблены в футбол, а страна полна решимости провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне. "Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию, Санкт-Петербург и Москву, Казань и Сочи, прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью", - сказал он, добавив, что миллионы людей на планете увидят красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, "настоящий триумф спорта".

Путин пожелал успеха и командам, и болельщикам. "Дорогие друзья, будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!", - заключил он.

Кубок конфедераций проводится в восьмой раз, с 2005 года турнир проходит за год до начала чемпионата мира в стране, которая организует главное футбольное соревнование планеты. В нынешнем розыгрыше принимают участие сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, которые на предварительном этапе составили группу А, а также Германии, Чили, Камеруна и Австралии (группа В). Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

 

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Игрок: преимущество сборной Камеруна в росте не станет определяющим в игре с чилийцам
17 июня, 18:22
Президент ФИФА Инфантино пригласил всех болельщиков в Россию
17 июня, 18:17
Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедераций
17 июня, 18:15
Двухэтажная экскурсия и кубанские вареники: гости Кубка конфедераций знакомятся с Сочи
17 июня, 18:10
Путин прибыл на церемонию открытия Кубка конфедераций по футболу
17 июня, 17:56
Инфантино будет болеть за судей в стартовом матче Кубка конфедераций
17 июня, 17:51
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
17 июня, 17:42
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.