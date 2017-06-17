Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромиссной и честной

Президент считает, что турнир станет триумфом спорта

"Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты, утверждать ценности честной, красивой игры, fair play, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению, - сказал президент. - Именно здесь, на современных футбольных аренах, будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матчей".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Борьба на проходящем в России Кубке конфедераций по футболу будет бескомпромиссной и честной, а турнир станет триумфом спорта. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая чемпионат.

Российский лидер отметил, что Россия принимает сильнейшие команды континентов впервые в истории. Путин поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) "за приверженность идеалам спорта, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события, которое станет генеральной репетицией чемпионата мира 2018 года".

Глава государства подчеркнул, что сотни тысяч россиян влюблены в футбол, а страна полна решимости провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне. "Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию, Санкт-Петербург и Москву, Казань и Сочи, прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью", - сказал он, добавив, что миллионы людей на планете увидят красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча, "настоящий триумф спорта".

Путин пожелал успеха и командам, и болельщикам. "Дорогие друзья, будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!", - заключил он.

Кубок конфедераций проводится в восьмой раз, с 2005 года турнир проходит за год до начала чемпионата мира в стране, которая организует главное футбольное соревнование планеты. В нынешнем розыгрыше принимают участие сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, которые на предварительном этапе составили группу А, а также Германии, Чили, Камеруна и Австралии (группа В). Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.