По вареникам и на пляж

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Первые группы болельщиков начали прибывать в Сочи на матчи Кубка конфедераций по футболу. Перед игрой сборных Германии и Австралии, которая пройдет на стадионе "Фишт" в понедельник, гости города знакомятся с его достопримечательностями, местной кухней и открывают купальный сезон.
Как рассказали ТАСС любители футбола, одними из первых получившие свои FAN-ID, процедура оформления паспорта болельщика в центре, открытом в Олимпийском парке Сочи, заняла не больше пяти минут. "Специально отпуск под Кубок конфедераций не планировали, но посмотреть на отдыхе еще и футбол, конечно, хотелось. Билеты на матчи с участием сборных Германии, Австралии, Новой Зеландии и Мексики купили перед поездкой в Сочи", - рассказал глава семьи из Новосибирска Руслан Кабиров.
Сибиряки признались, что болеют только за Россию, а в первом на сочинском стадионе "Фишт" кубковом матче поддерживать будут сборную Германии, потому что "нравится стиль игры и тренер".
Остающиеся до матча дни гости Сочи намерены провести, знакомясь с достопримечательностями курорта. Многие начинают с экскурсии на двухэтажном автобусе. За часовую поездку в раскрашенном под "Хохлому" омнибусе гид успевает рассказать о том, как город готовился сначала к Олимпиаде, потом к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года.
Перед Кубком конфедераций сочинские кафе и рестораны расширили ассортимент блюд местной кухни. Добавили несколько видов шашлыка, закупили свежие овощи на салаты, налепили вареников. "Уже попробовали пиццу на набережной, сегодня зашли поесть кубанской кухни. Вкусно и не особо дорого, заманил запах шашлыка", - рассказала гостья из Самары Наталья.
Управляющая одного из кафе Наталья Митяева призналась, что за последние два дня несколько раз менялись позиции в меню. "Оказалось, что холодному супу с овощами гости предпочитают горячий куриный бульон с лапшой, дети его с удовольствием едят. Пошли мы и навстречу пожеланиям посетителей увеличить порции вареников", - отметила Митяева.
После расчета с клиентом официанты в этом заведении предлагают взять с собой флайеры с расписанием прямых трансляций футбольных матчей. В день большого футбола все 130 предприятий общепита, где запланированы показы, будут работать до последнего клиента.
После прогулки по Олимпийском парку болельщики идут на пляж. Морская вода у берегов Сочи уже прогрелась до 21 градуса. За чистотой воды, как питьевой, так и морской, пристально следит Роспотребнадзор. По словам начальника территориального отдела управления этого ведомства по Краснодарскому краю Владимира Оробея, результаты анализов подтверждают ее качество.
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани с 17 июня по 2 июля. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня мексиканцы сыграют с новозеландцами, 25 июня - команды Германии и Камеруна. Также в Сочи пройдет один из полуфиналов (29 июня).