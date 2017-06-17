Перед Кубком конфедераций сочинские кафе и рестораны расширили ассортимент блюд местной кухни

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Первые группы болельщиков начали прибывать в Сочи на матчи Кубка конфедераций по футболу. Перед игрой сборных Германии и Австралии, которая пройдет на стадионе "Фишт" в понедельник, гости города знакомятся с его достопримечательностями, местной кухней и открывают купальный сезон.

Как рассказали ТАСС любители футбола, одними из первых получившие свои FAN-ID, процедура оформления паспорта болельщика в центре, открытом в Олимпийском парке Сочи, заняла не больше пяти минут. "Специально отпуск под Кубок конфедераций не планировали, но посмотреть на отдыхе еще и футбол, конечно, хотелось. Билеты на матчи с участием сборных Германии, Австралии, Новой Зеландии и Мексики купили перед поездкой в Сочи", - рассказал глава семьи из Новосибирска Руслан Кабиров.

Сибиряки признались, что болеют только за Россию, а в первом на сочинском стадионе "Фишт" кубковом матче поддерживать будут сборную Германии, потому что "нравится стиль игры и тренер".

Остающиеся до матча дни гости Сочи намерены провести, знакомясь с достопримечательностями курорта. Многие начинают с экскурсии на двухэтажном автобусе. За часовую поездку в раскрашенном под "Хохлому" омнибусе гид успевает рассказать о том, как город готовился сначала к Олимпиаде, потом к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года.

По вареникам и на пляж

Перед Кубком конфедераций сочинские кафе и рестораны расширили ассортимент блюд местной кухни. Добавили несколько видов шашлыка, закупили свежие овощи на салаты, налепили вареников. "Уже попробовали пиццу на набережной, сегодня зашли поесть кубанской кухни. Вкусно и не особо дорого, заманил запах шашлыка", - рассказала гостья из Самары Наталья.