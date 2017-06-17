Как и обещала накануне ТАСС, участие в церемонии приняла Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу прошла на стадионе "Санкт- Петербург". В ходе мероприятия были представлены основные элементы русской культуры, четыре города, которые примут матчи турнира, а кульминацией стало эффектное появление талисмана чемпионата мира волка Забиваки на облаке- воздушном шаре.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин неоднократно подчеркивал, что по продолжительности и размаху церемонию открытия Кубка конфедераций трудно сравнивать с подобными мероприятиями на Олимпийских играх. Тем не менее, церемония в Санкт-Петербурге получилась красочной и масштабной - в ней приняли участие более двух тысяч актеров.

Пролог церемонии - сочетание балета и природы. Своим танцем балерина в алом платье, к которой присоединился Царевич, оживила окружающий лес. Первым саундтреком церемонии стала русская народная песня в современной обработке. Актеры водили хороводы и играли в ручеек, а самые удалые отплясывали вприсядку. Затем развернулась веселая ярмарка с аттракционами, каруселями и скоморохами.

Алсу спела на татарском, Лопырева передала мяч Забиваке

Представление городов-хозяев турнира началось с Казани. Сначала оттанцевали молодые люди в красных одеждах, которых сменили девушки в красивых платьях. Голосом Казани стала Алсу, исполнившая песню на татарском языке.

Из Казани представление переместилось на юг страны, в Сочи. Главными действующими лицами стали морские коньки, окруженные серебристыми волнами и моряками. Навстречу им от стадиона "Фишт" отплыл большой корабль с алыми парусами.