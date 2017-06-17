Алсу спела на татарском, Лопырева передала мяч Забиваке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу прошла на стадионе "Санкт- Петербург". В ходе мероприятия были представлены основные элементы русской культуры, четыре города, которые примут матчи турнира, а кульминацией стало эффектное появление талисмана чемпионата мира волка Забиваки на облаке- воздушном шаре.
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин неоднократно подчеркивал, что по продолжительности и размаху церемонию открытия Кубка конфедераций трудно сравнивать с подобными мероприятиями на Олимпийских играх. Тем не менее, церемония в Санкт-Петербурге получилась красочной и масштабной - в ней приняли участие более двух тысяч актеров.
Пролог церемонии - сочетание балета и природы. Своим танцем балерина в алом платье, к которой присоединился Царевич, оживила окружающий лес. Первым саундтреком церемонии стала русская народная песня в современной обработке. Актеры водили хороводы и играли в ручеек, а самые удалые отплясывали вприсядку. Затем развернулась веселая ярмарка с аттракционами, каруселями и скоморохами.
Представление городов-хозяев турнира началось с Казани. Сначала оттанцевали молодые люди в красных одеждах, которых сменили девушки в красивых платьях. Голосом Казани стала Алсу, исполнившая песню на татарском языке.
Из Казани представление переместилось на юг страны, в Сочи. Главными действующими лицами стали морские коньки, окруженные серебристыми волнами и моряками. Навстречу им от стадиона "Фишт" отплыл большой корабль с алыми парусами.
Следующая остановка - Москва. Ритм жизни столицы обозначил DJ Smash со своим хитом Moscow never sleeps. В центре поля фигурами из тетриса было выложено слово Football, которое сменилось изображением стадиона "Спартак", выложенным из 12 больших кубиков.
Как и обещала накануне ТАСС, участие в церемонии приняла Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира. Ей была отведена кульминационная роль торжества. Именно Лопырева принесла Забиваке мяч "Красаву", после чего был произведен символический первый удар.
Появление Забиваки на поле получилось весьма эффектным. Когда действо перенеслось в Санкт-Петербург, он прилетел на большом пушистом облаке, что, очевидно, было отсылкой к знаменитой церемонии закрытия Олимпиады-80, когда Миша покинул чашу "Лужников" на большом воздушном шаре. После этого Забивака станцевал под песню в исполнении Сергея Лазарева и Нюши. На поле появились флаги восьми участников турнира, что стало логичным завершения церемонии.
В стартовом матче Кубка конфедераций на стадионе "Санкт- Петербург" сыграют сборные России и Новой Зеландии. Начало - в 18:00 мск.