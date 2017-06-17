Инфантино уверен, что чемпионат мира 2018 года будет организован на высоком уровне

Глава ФИФА назвал Кубок конфедераций в России хорошей возможностью подготовиться к чемпионату мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил уверенность, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России будет организован на высоком уровне. Об этом он сообщил журналистам перед стартовым матчем Кубка конфедераций.

Кубок конфедерации стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 мск.

"Я очень впечатлен, - сказал Инфантино. - Я вижу, что люди воодушевлены, они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит. Стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге, но также и в Казани, Сочи, Москве, и теперь я уже с нетерпением жду сами футбольные матчи".

"Кубок конфедераций является хорошим тестом, хорошей возможностью посмотреть, проверить, как все пройдет, как все организовано и быть уверенными в том, что в будущем не будет проблем. Я уверен, что и чемпионат мира будет организован на высоком уровне. Конечно, это более масштабное мероприятие, чем Кубок конфедераций, но, тем не менее, останется еще один год для того, чтобы посмотреть, какие возникли возможные проблемы, что необходимо улучшить и сделать это", - отметил глава ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.