Вратарь Патрисиу: футболисты сборной Португалии увлечены Кубком конфедераций

В воскресенье действующие чемпионы Европы проведут первый матч на турнире - со сборной Мексики

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Игроки сборной Португалии по футболу более чем мотивированы достойно сыграть на Кубке конфедераций, можно сказать, они им увлечены. Об этом рассказал на пресс-конференции вратарь команды Руй Патрисиу.

"Завтра будет фантастическая игра между двумя замечательными командами. Конечно, матч будет нелегким, как и любой, но, мы сделаем все возможное, чтобы победить, для этого мы и здесь. Но самое главное, что мы все вместе с вами делаем из турнира фантастическое зрелище. Мы очень гордимся быть здесь с вами", - сказал Патрисиу.

"Конечно, мы готовы и более чем мотивированы, можно сказать, игроки увлечены этим турнирном, - отметил вратарь. - Конечно, турнир короткий по времени, поэтому нужна максимальная концентрация не только на поле, но и вне его. А цель у нас одна и та же во всех турнирах - мы стараемся победить".

По словам Патрисиу, комфортно себя чувствует и лидер команды, нападающий Криштиану Роналду, которого испанская прокуратура обвиняет в неуплате налогов. "Криштиану на сто процентов сконцентрирован. Он является примером для всех нас и поддерживает нас. Уверен, что и ему понравится Кубок конфедераций", - сказал он.

Португальцы и мексиканцы сыграют в рамках группы А, в которой также выступают команды России и Новой Зеландии.