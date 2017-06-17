Португальцы прилетели в Казань в среду и два дня тренировались на стадионе "Рубин"

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский народ очень гостеприимен, страна прекрасно организовала Кубок конфедераций по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Португальцы прилетели в Казань в среду и два дня тренировались на стадионе "Рубин". В воскресенье команда Сантуша проведет первый матч на турнире - со соборной Мексики.

"Во-первых, хотелось бы поблагодарить Россию и российский народ за организацию, они очень гостеприимны. Они выполнили все наши ожидания и требования; я был в России уже несколько раз и могу с уверенностью сказать, организаторы каждый раз делают все возможное. Уверен, что это будет фантастический турнир. Я общаюсь с представителями других команд и чувствую, что они испытывают те же чувства".

"В Роналду уверен на сто процентов"

Сантуш также прокомментировал состояние лидера команды нападающего Криштиану Роналду, которого прокуратура Испании обвиняет в неуплате налогов.

"Я понимаю ваши вопросы, но это последний вопрос про него, на который я отвечу. У меня есть соглашение, пакт, если хотите, с игроками - мы договорились, что все личные вопросы не обсуждаются в команде. Мы занимаемся только подготовкой к матчам и турниру и ничем иным. Не только я готов поддержать Роналду, мы все солидарны, у нас нет индивидов, мы поддерживаем друга друга как команда", - заявил он.

"Будьте осторожны, когда ищете первоисточники информации. Я вот, например, не слышал о каких-либо махинациях. Я знаю Криштиану уже много лет, я был его тренером еще в Португалии, когда ему было 18 лет; могу гарантировать, что он человек с крепким характером, он достойный мужчина и спортсмен. Я доверяю ему на сто процентов как человеку и спортсмену", - добавил специалист.

"Мы не фавориты"

Сантуш рассказал, в чем изменилась команда по сравнению с победным чемпионатом Европы 2016 года: "Конечно, у многих игроков прибавился дух победителя, но есть и новые игроки, из состава на Евро в команде осталось только восемь футболистов. В целом, изменения незначительны, мы такие же амбициозные, решительные и боеспособные".

В то же время тренер отметил, что его команду нельзя называть фаворитом предстоящего турнира. "Мы не фавориты, но мы претенденты. Уверен, что моя команда настолько сконцентрирована, что может победить в каждом матче. Это наш подход к каждому турниру, это склад ума, можно сказать", - сказал он.

"Конечно, присутствие на Кубке конфедераций в первый раз - это важно, и наш народ горд сборной", - добавил Сантуш.

Комментируя воскресную игру, специалист отметил техничность мексиканцев, их командную игру и настрой. "У них непредсказуемые игроки, они очень мастеровиты технически, соперник у нас очень мощный и непредсказуемый. Тем более, надо отметить, что у мексиканцев всегда есть яростное желание играть, они всегда ощущают поддержку своей страны. Нам надо быть осторожными", - сказал он.

"Знаете, когда я начал анализировать игру мексиканцев, у меня возникло чувство, что они иногда играют с тремя защитниками, иногда в четыре защитника, они часто меняют расстановки и игроков в зависимости от оппонента, - также поделился специалист. - Одна из главных характеристик мексиканцев - они качественно играют именно командой".

Португальцы и мексиканцы сыграют в рамках группы А, в которой также выступают команды России и Новой Зеландии. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.