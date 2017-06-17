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Смолов и Глушаков вошли в состав сборной России на матч открытия Кубка конфедераций
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Встреча сборных России и Новой Зеландии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, начало в 18:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов и полузащитник Денис Глушаков выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на матч открытия Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Встреча сборных России и Новой Зеландии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, начало в 18:00 мск.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

  • вратарь - Игорь Акинфеев (капитан команды);
  • защитники - Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков;
  • полузащитники: Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов, Александр Ерохин;
  • нападающие - Дмитрий Полоз, Федор Смолов.

Глушаков был признан лучшим игроком сезона-2016/17 по версии Российского футбольного союза (РФС). Смолов же во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В первенстве сезона-2016/17 он забил 18 мячей в 22 матчах.

В составе сборной Новой Зеландии в стартовом матче турнира сыграют: вратарь - Стефан Маринович; защитники - Деклан Уайн, Томми Смит, Эндрю Дюранте, Майкл Боксолл, Кип Колви; полузащитники - Майкл Макглинчи, Райан Томас, Марко Рохас; нападающие - Крис Вуд, Коста Барбарусес.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А Кубка конфедераций, также в ней выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Россия - Новая Зеландия. Онлайн-трансляция

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