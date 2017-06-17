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Станция метро "Крестовский остров" у стадиона "Санкт-Петербург" открыта на вход и выход
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Ранее сегодня около 15:00 мск станция была закрыта на вход из-за возросшего пассажиропотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Станция метро "Крестовский остров" вблизи стадиона "Санкт-Петербург" открыта для входа пассажиров, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

"Станция "Крестовский остров" открыта на вход и выход", - сообщили в метрополитене. Ранее сегодня около 15:00 мск станция была закрыта на вход из-за возросшего пассажиропотока, все эскалаторы станции работали только на подъем.

В 18:00 мск на стадионе Санкт-Петербург начнется первый матч Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии, которые входят в группу А этого турнира. Также в ней выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.

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