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Отели Казани будут загружены на 90% в день матча сборной России с мексиканцами
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Пиковым днем станет 24 июня

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Загрузка отелей Казани прогнозируется на уровне 90% в день проведения матча группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики, который состоится 24 июня на стадионе "Казань- Арена". Об этом в субботу сообщила президент Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина.

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"Пиковым днем станет 24 июня. Прогнозируется 90% загрузка отелей", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о загруженности гостиниц в дни проведения турнира.

По ее словам, согласно постановлению правительства РФ в Казани введены ограничения цен на проживание в отелях. "Максимальная стоимость проживания в номере в эконом- сегменте не превышает 3,2 тыс. рублей. Сутки проживания в президентском номере стоят 80 тыс. рублей", - уточнила Сафина.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей.

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