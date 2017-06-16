Макгоуэн: австралийским футболистам трудно судить об уровне игры сборной России

Защитник австралийской сборной заявил, что турнир станет для команды показательным в плане оценки своего уровня игры

"На данный момент нам сложно судить о силе сборной России. Мы сможем сыграть очный матч только в полуфинале или финале, а уже потом сделаем выводы о разнице в уровне подготовки наших команд", - сказал он.

СОЧИ, 17 июня. /Спец. Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболистам сборной Австралии трудно составить впечатление о силе российской команды, пока они не сыграют очный матч на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал защитник австралийцев Райан Макгоуэн.

"Мы готовимся к чемпионату мира уже три года, и этот турнир станет показательным для нас в плане оценки своего уровня игры. Каждый игрок в команде понимает, что за нами будут наблюдать люди со всей планеты, это дополнительный шанс показать себя и попробовать в будущем свои силы в сильных европейских чемпионатах", - добавил защитник.

Нападающий команды Томи Юрич заявил, что команда хочет добиться победы в турнире.

"Мы понимаем, что в этом турнире участвуют много сильных команд, но мы приехали сюда не просто так, мы хотим добиться победы в Кубке конфедераций. Сборная Германии, к примеру, приехала сюда молодым составом, но это не значит, что они не хотят победить. Они будут играть в атакующий футбол и мы к этому готовы, попробуем доставить им проблем", - сказал Юрич.

"Мы понимаем, что нам будет не легко на этом турнире. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного для нас результата. Конечно, я очень рад, что мне удалось забить два гола в матче против Саудовской Аравии, но расслабляться нельзя, нужно забыть ту игру и готовиться к другим вызовам", - отметил игрок.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B с командами Германии (19 июня, Сочи), Камеруна (22 июня, Санкт-Петербург), Чили (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.